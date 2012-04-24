Вболівальники з Німеччини не можуть купити дешеві квитки до України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві Посол Німеччині в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот, коментуючи інформацію, що німецькі вболівальники масово здають квитки на Євро-2012 в Україні.

«Єдине, де я читав таку інформацію, це українські ЗМІ, і я не можу підтвердити цю інформацію. Я думаю, що німецькі вболівальники не можуть купити дешеві квитки і не мають інформації про розклад руху поїздів. Німці люблять все планувати завчасно, і якщо така інформація буде лише за два дні, це буде запізно», - сказав посол.

Він наголосив, що саме німецькі вболівальники купили найбільше квитків до України для того, щоб подивитися матчі Євро-2012 в Україні.

«Під час Євро-2012 у мене буде повна хата друзів мого сина та дочки», - сказав Г.-Ю.Гаймзьот.

У свою чергу, голова КМДА Олександр Попов наголосив, що влада робить все для того, щоб знизити ціни на квитки, а також ціни на проживання вболівальників. Зокрема, він зазначив, що на Трухановому острові буде облаштовано містечко для шведських вболівальників і діапазон цін на проживання в цьому містечку буде від 7 до 20 євро на добу. В той же час О.Попов наголосив, що цінову політику у цьому містечку формує шведська сторона.