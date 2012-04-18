Челсі виграв у Барселони

Закінчився півфінальний матч Ліги чемпіонів.

У першомупівфінальномуматчіпариЧелсі -Барселонамінімальнуперемогувтрималаанглійськакоманда.



Челсі -Барселона1:0 (Дрогба45+1). Гра у відповідь - 24 квітня



Нагадаємо, що вчорагралаіншапівфінальнапара



Баварія -Реал2:1 (Рібері17, Гомес90-Озил56)



Гра у відповідь - 25 квітня

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