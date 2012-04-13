У Києві розпочинається Чемпіонат світу з фехтування
10:48, 13 квітня 2012Спорт
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Сьогодні, 13 квітня, о 14.00 в київському Палаці спорту відбудеться церемонія відкриття Командного Чемпіонату світу з фехтування.
|Свою участь підтвердили 35 країн-учасниць
Командний Чемпіонат світу з фехтування проводиться під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE) та належить до спортивних змагань вищої категорії.
Київ виборов право на проведення Чемпіонату на конгресі FIE у Москві в грудні 2010 року шляхом голосування країн-членів Міжнародної федерації фехтування.
Загалом у змаганнях свою участь підтвердили 35 країн-учасниць: у шпазі чоловічій – 23 команди; у шаблі жіночій – 14 команд. Також на змаганнях будуть присутні понад 500 членів офіційних делегацій (представники міжнародних делегацій, спортсмени, тренери), загальна кількість гостей міста становитиме понад 1000 глядачів.
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