Платіні наказав полякам замінити покриття на всіх стадіонах

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Варшаві президент УЄФА Мішель Платіні після переговорів з представниками Міністерства спорту і Національної федерації з футболу.

Він назвав футбольні поля польських стадіонів «основною, якщо не єдиною візитівкою Польщі» на Євро-2012, зауваживши, що краща якість покриття полегшить гру футболістам.

«Звичайно, можемо мати чудові дороги, мости, залізничні станції, летовища, але мільярди телевізійних глядачів у першу чергу будуть бачити футбольне поле», - сказав М.Платіні.

Колишній польський футболіст, керівник Національної федерації з футболу Гжегож Лято назвав важливим заміну покриття поля.

«Я та пан президент (УЄФА) грали у футбол та усвідомлюємо, що деяким футболістам таке покриття би заважало, а оскільки на нас буде дивитися весь світ, то імідж повинен бути відповідним», - сказав він.

Представники Міністерства спорту Польщі та компанії UEFA Polska не змогли оперативно уточнити, скільки буде коштувати заміна покриття на усіх чотирьох стадіонах у Польщі, де пройдуть матчі Євро-2012.

Прес-секретар UEFA Polska Юліуш Глуський не виключив, що заміна буде здійснена не на всіх стадіонах, зауваживши, що її мають спільно профінансувати польська влада та Національна федерація з футболу.

За даними польських ЗМІ, заміна футбольного покриття на збудованих і реконструйованих до Євро-2012 стадіонах може коштувати 200-300 тисяч доларів за кожен з об’єктів.

Довідка УНІАН. Польська влада витратила на будівництво та реконструкцію чотирьох стадіонів до Євро-2012 близько 1,5 млрд доларів, у тому числі близько 500 млн доларів - на Національний стадіон у Варшаві, який був збудований за кошти уряду. Решта стадіонів були збудовані та реконструйовані, головним чином, за кошти місцевих громад.