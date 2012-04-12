У Динамо хочуть реваншу в Шахтаря і дискваліфікації судді

Генеральний директор київського «Динамо» Резо Чохонелідзе вважає, що арбітр резонансного матчу Прем'єр-ліги «Шахтар» – «Динамо» (Юрій Вакс - ред.) заслуговує дискваліфікації, а сам поєдинок команди мають переграти. Про це він повідав в інтерв'ю офіційному сайту киян.

«Ми побачили, як арбітр поступово «вбивав» цю гру, без особливих підстав упереджено ставився до наших футболістів, що діяли з великою віддачею і відповідальністю. Він припускався багатьох помилок, пропускав симуляції... Є закони футболу, і їх необхідно дотримувати, але також повинні бути внутрішня культура арбітра, виховання, совість, врешті-решт. Замість усього перерахованого він просто став знищувати нашу команду. Непрофесійний підхід, не володіння ситуацією арбітром зруйнували цю гру. Я вважаю, що арбітр, який судив наш матч із «Шахтарем», допустив технічну помилку, що тягне за собою перегравання матчу. Самого ж арбітра необхідно дискваліфікувати на рік, щоб він взагалі не судив матчі професійних команд. Коли пройде час, він сам перегляне цей матч, і йому буде соромно», - відзначив Чохонелідзе.

Нагадаємо, що 7 квітня в матчі 26-го туру Чемпіонату України з футболу донецький «Шахтар» здобув перемогу над «Динамо» з рахунком 2:0. Поєдинок ознаменувався скандалом навколо видалення динамівця Дениса Гармаша. Суддівське рішення викликало бурхливу реакцію з боку «Динамо», і біля лави запасних відбулася бійка.

Пізніше у ФК «Динамо» заявили, що мають намір опротестувати результат матчу. Зокрема Юрій Сьомін заявив, що суддя допустив технічну помилку, яка вплинула на підсумок гри.