Шахтар вийшов у півфінал Кубка України

19:19, 11 квітня 2012
Спорт
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Донецький Шахтар став першим півфіналістом Кубка України з футболу.

Один гол вивів донецький Шахтар в 1/4 Кубка України. Фото з сайту донеччан

Донецький "Шахтар" мінімально обіграв запорізький "Металург" у чвертьфінальному матчі Кубка України і пробився в півфінал турніру.

Як повідомляє Чемпионат, єдиний гол був забитий на 79-й хвилині поєдинку після розіграшу кутового: Фернандіньйо викотив м'яч у центр на Мхітаряна, удар якого з 20 метрів прийшовся у ворота запорізької команди.

Кубок України

1/4 фіналу

Металург З - Шахтар - 0:1

Гол: Мхітарян 79.

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