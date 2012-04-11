Шахтар вийшов у півфінал Кубка України
19:19, 11 квітня 2012Спорт
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Донецький Шахтар став першим півфіналістом Кубка України з футболу.
Один гол вивів донецький Шахтар в 1/4 Кубка України. Фото з сайту донеччан
Донецький "Шахтар" мінімально обіграв запорізький "Металург" у чвертьфінальному матчі Кубка України і пробився в півфінал турніру.
Як повідомляє Чемпионат, єдиний гол був забитий на 79-й хвилині поєдинку після розіграшу кутового: Фернандіньйо викотив м'яч у центр на Мхітаряна, удар якого з 20 метрів прийшовся у ворота запорізької команди.
Кубок України
1/4 фіналу
Металург З - Шахтар - 0:1
Гол: Мхітарян 79.
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