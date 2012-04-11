Шахтар вийшов у півфінал Кубка України

Донецький "Шахтар" мінімально обіграв запорізький "Металург" у чвертьфінальному матчі Кубка України і пробився в півфінал турніру.

Як повідомляє Чемпионат, єдиний гол був забитий на 79-й хвилині поєдинку після розіграшу кутового: Фернандіньйо викотив м'яч у центр на Мхітаряна, удар якого з 20 метрів прийшовся у ворота запорізької команди.

Кубок України

1/4 фіналу

Металург З - Шахтар - 0:1

Гол: Мхітарян 79.