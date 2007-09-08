Результати відбіркового раунду Євро-2008

Багато нічиїх і нулів на табло

Група A. Сербія - Фінляндія 0:0. Португалія - Польща 2:2. Азербайджан - Вірменія (скасований) Група B. Грузія - Україна 1:1. Італія - Франція 0:0. Шотландія - Литва 3:1. Група C. Угорщина - Боснія-Герцеговина 1:0. Мальта - Туреччина 2:2. Молдова - Норвегія 0:1. Група D. Уельс - Німеччина 0:2. Сан-Маріно - Чехія 0:3. Словаччина - Ірландія 2:2. Група E. Англія - Ізраїль 3:0. Росія - Македонія 3:0. Хорватія - Естонія 1:0. Група F. Латвія - Північна Ірландія 1:0. Ісландія - Іспанія 1:1. Швеція - Данія 0:0. Група G. Люксембург - Словенія 0:3. Білорусь - Румунія 1:3. Нідерланди - Болгарія 2:0.

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