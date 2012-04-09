Дніпро й Металіст забили 4 голи

Завершився останній матч 26-го туру Чемпіонату України з футболу Дніпро - Металіст. Рахунок - 2:2

Голи: Матеус 58, Ротань 84 - Соса 31, Девіч 60.

Поєдинок непримиренних суперників, як і прогнозувалося, вийшов запеклим і нервовим і не виявив беззаперечного переможця. Кінцівку матчу підопічні Маркевича догравали в меншості - за зрив атаки з поля був видалений Марко Девіч.

На сьогодні Металіст практично забезпечив собі "бронзу" нинішнього чемпіонату.