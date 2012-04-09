Дніпро й Металіст забили 4 голи
20:51, 09 квітня 2012Спорт
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У Дніпропетровську вболівальники стали свідками зливи атак і боротьби за кожен клаптик поля.
Ігровий момент матчу Дніпро - Металіст. Фото - з офіційного сайту дніпрян
Завершився останній матч 26-го туру Чемпіонату України з футболу Дніпро - Металіст. Рахунок - 2:2
Голи: Матеус 58, Ротань 84 - Соса 31, Девіч 60.
Поєдинок непримиренних суперників, як і прогнозувалося, вийшов запеклим і нервовим і не виявив беззаперечного переможця. Кінцівку матчу підопічні Маркевича догравали в меншості - за зрив атаки з поля був видалений Марко Девіч.
На сьогодні Металіст практично забезпечив собі "бронзу" нинішнього чемпіонату.
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