Дніпро й Металіст забили 4 голи

20:51, 09 квітня 2012
Спорт
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У Дніпропетровську вболівальники стали свідками зливи атак і боротьби за кожен клаптик поля.

Ігровий момент матчу Дніпро - Металіст. Фото - з офіційного сайту дніпрян

Завершився останній матч 26-го туру Чемпіонату України з футболу Дніпро - Металіст. Рахунок - 2:2

Голи: Матеус 58, Ротань 84 - Соса 31, Девіч 60.

Поєдинок непримиренних суперників, як і прогнозувалося, вийшов запеклим і нервовим і не виявив беззаперечного переможця. Кінцівку матчу підопічні Маркевича догравали в меншості - за зрив атаки з поля був видалений Марко Девіч.

На сьогодні Металіст практично забезпечив собі "бронзу" нинішнього чемпіонату.

 

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