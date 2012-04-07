Луческу: Шахтар ще може втратити очки в чемпіонаті України
Футболісти "Шахтаря" цілком можуть втратити очки в чотирьох іграх, що залишилися до кінця сезону чемпіонату України, тоді як київське "Динамо", швидше за все, пройде залишок турнірного шляху без втрат.
Про це, як повідомляють РИА Новости заявив головний тренер "гірників" Мірча Луческу.
"Шахтар" зрівнявся з "Динамо" за набраними очками (по 67), перегравши киян на своєму полі в матчі 26-го туру першості країни. Зустріч, що проходила на стадіоні "Донбас-Арена", завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля.
"Не бачу, де вони можуть втратити (очки). Швидше ми можемо втратити, якщо дивитися на наш календар. Буду тримати свою команду під тиском, щоб цього не сталося, - сказав Луческу, слова якого наводяться на сайті" Шахтаря ". - Ми хочемо зіграти в "золотому матчі". Говорили про те, що він може бути 13 травня, що це заважає підготовці збірної (до Євро-2012). Але якщо все-таки буде "золотий матч", вважаю, сильно плани збірної він не поміняє . Можна і потрібно грати 13-го числа. Головне - туди дійти, до цього дня".
В останніх турах "Шахтар" зіграє вдома з "Таврією" і "Олександрією", а в гостях - з "Зорею" і "Металістом". Киян чекають ігри з "Ворсклою" і "Таврією" (вдома), а також з "Волинню" та "Зорею" в гостях.
Луческу підкреслив, що після перемоги "всі щасливі".