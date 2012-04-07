Луческу: Шахтар ще може втратити очки в чемпіонаті України

Про це, як повідомляють РИА Новости заявив головний тренер "гірників" Мірча Луческу.

"Шахтар" зрівнявся з "Динамо" за набраними очками (по 67), перегравши киян на своєму полі в матчі 26-го туру першості країни. Зустріч, що проходила на стадіоні "Донбас-Арена", завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

"Не бачу, де вони можуть втратити (очки). Швидше ми можемо втратити, якщо дивитися на наш календар. Буду тримати свою команду під тиском, щоб цього не сталося, - сказав Луческу, слова якого наводяться на сайті" Шахтаря ". - Ми хочемо зіграти в "золотому матчі". Говорили про те, що він може бути 13 травня, що це заважає підготовці збірної (до Євро-2012). Але якщо все-таки буде "золотий матч", вважаю, сильно плани збірної він не поміняє . Можна і потрібно грати 13-го числа. Головне - туди дійти, до цього дня".

В останніх турах "Шахтар" зіграє вдома з "Таврією" і "Олександрією", а в гостях - з "Зорею" і "Металістом". Киян чекають ігри з "Ворсклою" і "Таврією" (вдома), а також з "Волинню" та "Зорею" в гостях.

Луческу підкреслив, що після перемоги "всі щасливі".