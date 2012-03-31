Волинь розгромила донецький Металург
Зустріч у Донецьку відкрила 25-й тур української Прем'єр-ліги.
Місцевий "Металург" поступився "Волині" з рахунком 0:3.
Гості двічі відзначилися під завісу першого тайму - спершу Маріу Сержіу збив у штрафному Майкона, і лідер атак "Волині" відкрив рахунок у поєдинку. Через три хвилини Душан Савіч відмінним ударом у "дев'ятку" подвоїв перевагу підопічних Анатолія Дем'яненка.
Після перерви донецька команда продовжила шукати шляхи до воріт Дениса Шеліхова, але незадовго до фінального свистка Майкон оформив дубль, забезпечивши "Волині" першу перемогу в останніх чотирьох зустрічах.
Сьогодні ж відбудуться три матчі 25-го туру: Таврія - Дніпро, Зоря - Іллічівець та Оболонь - Карпати.
Чемпіонат України з футболу
25-й тур
Металург Д - Волинь 0:3
Голи: Майкон 36 пен, 84; Савіч 39.