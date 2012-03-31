Волинь розгромила донецький Металург

10:43, 31 березня 2012
Спорт
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Зустріч у Донецьку відкрила 25-й тур української Прем'єр-ліги.

Металург - Волинь. Фото з сайту донецької команди.

Місцевий "Металург" поступився "Волині" з рахунком 0:3.

Гості двічі відзначилися під завісу першого тайму - спершу Маріу Сержіу збив у штрафному Майкона, і лідер атак "Волині" відкрив рахунок у поєдинку. Через три хвилини Душан Савіч відмінним ударом у "дев'ятку" подвоїв перевагу підопічних Анатолія Дем'яненка.

Після перерви донецька команда продовжила шукати шляхи до воріт Дениса Шеліхова, але незадовго до фінального свистка Майкон оформив дубль, забезпечивши "Волині" першу перемогу в останніх чотирьох зустрічах.

Сьогодні ж відбудуться три матчі 25-го туру: Таврія - Дніпро, Зоря - Іллічівець та Оболонь - Карпати.

Чемпіонат України з футболу

25-й тур

Металург Д  - Волинь 0:3

Голи: Майкон 36 пен, 84; Савіч 39.

Gazeta.ua

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