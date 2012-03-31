Волинь розгромила донецький Металург

Місцевий "Металург" поступився "Волині" з рахунком 0:3.

Гості двічі відзначилися під завісу першого тайму - спершу Маріу Сержіу збив у штрафному Майкона, і лідер атак "Волині" відкрив рахунок у поєдинку. Через три хвилини Душан Савіч відмінним ударом у "дев'ятку" подвоїв перевагу підопічних Анатолія Дем'яненка.

Після перерви донецька команда продовжила шукати шляхи до воріт Дениса Шеліхова, але незадовго до фінального свистка Майкон оформив дубль, забезпечивши "Волині" першу перемогу в останніх чотирьох зустрічах.

Сьогодні ж відбудуться три матчі 25-го туру: Таврія - Дніпро, Зоря - Іллічівець та Оболонь - Карпати.

Чемпіонат України з футболу

25-й тур

Металург Д - Волинь 0:3

Голи: Майкон 36 пен, 84; Савіч 39.

Gazeta.ua