Ющенко привітав динамівців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав уболівальників, гравців, тренерів та керівників славетного футбольного клубу «Динамо» (Київ) з 80-річчям від часу заснування.

Привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Гра майстрів київського «Динамо» у різні часи слугувала могутнім фактором об`єднання української нації. Здобуваючи медалі чемпіонатів Європи, європейські футбольні кубки, динамівці протягом поколінь примножували славу України як футбольної держави», – йдеться у вітанні глави держави.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що імена Валерія Лобановського і Володимира МУНТЯНА, Олега БЛОХІНА і Ігоря БЄЛАНОВА, Андрія ШЕВЧЕНКА та інших легендарних футболістів і тренерів «Динамо» (Київ) назавжди вписані у золоту книгу європейського футболу.

Глава держави побажав динамівцям завжди досягати тільки найвищих футбольних вершин та подальших перемог в ім`я України.

Як повідомлялося, цими днями київське “Динамо” святкує 80-річчя від часу заснування.

Учора Президент видав указ про відзначення державними нагородами України працівників ФК «Динамо (Київ).

Сьогодні відбудуться основні заходи, присвячені 80-річчю клубу. О 19.00 на полі стадіону «Динамо» проти команди-ювіляра вийде найсильніший клуб Європи – італійський «Мілан». У рамках гала-вечора виступатимуть зірки світової естради Boney M, Matia Bazar, Modern Talking та інші.