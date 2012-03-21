УЄФА назвав стадіони, які приймуть фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи

"Ештадіу ду Бенфіка" й нова арена "Ювентус" приймуть у 2014 році відповідно фінал Ліги чемпіонів УЄФА й Ліги Європи УЄФА, таке рішення прийняли члени Виконкому УЄФА в Стамбулі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Сьогодні Виконавчий комітет УЄФА розпочав дводенне засідання у Стамбулі й затвердив господарів низки турнірів серед клубів, національних збірних і з футзалу.

Так, лісабонський "Ештадіу ду Бенфіка" прийме фінал Ліги чемпіонів УЄФА в 2014 році. Востаннє вирішальний поєдинок найпрестижнішого єврокубку проходив у столиці Португалії, яка стала місцем проведення фіналу Євро-2004, в 1967 році, коли "Селтик" здолав "Інтернаціонале". Фінал Ліги Європи УЄФА-2013/14 році буде зіграний на новозбудованому стадіоні "Ювентус" у Турині. Раніше в Італії не проходили вирішальні поєдинки Ліги Європи/Кубку УЄФА у форматі одного матчу.