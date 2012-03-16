Польська влада хоче три млн. доларів за назву стадіону

Польська влада хоче продати спонсору право називати своїм ім'ям побудований за близько півмільярда доларів до Євро-2012 Національний стадіон у Варшаві за більш ніж три млн. доларів на рік.

Про це написала польська газета Przeglad Sportowy, зазначивши, що спонсором найбільшої в Польщі футбольної арени може стати одна з найбільших у Східній та Центральній Європі страхових компаній - польська PZU.

У свою чергу представники PZU не підтвердили УНІАН цю інформацію, повідомивши, що компанія, головним акціонером якої залишається польська держава, ще розглядає пропозицію про спонсорство, яку вона отримала від оператора об'єкту.

«До Євро-2012 ніякого рішення у цій справі не передбачається», - зазначив прес-секретар PZU Group Міхал ВИТКОВСЬКИЙ.

Представники оператора стадіону, держкомпанії Narodowe centrum sporta (NCS), повідомили УНІАН про проведення переговорів про спонсорство Національного стадіону з кількома компаніями.

«Як тільки вони будуть завершені, про них інформуватимемо», за в NCS, не уточнивши, чи можливе оголошення імені спонсора до початку єврочемпіонату.

Przeglad Sportowy написала, що найдорожчий стадіон у Польщі, побудований до Євро 2012 за гроші платників податків, з липня цього року називатиметься PZU Arena.

«Це коштуватиме польському страховику близько 10 млн. злотих на рік (1USD=3,2PLN). Поки незрозуміло, на скільки років буде підписано договір», - пише газета.

Видання також зазначило, що спонсору немає сенсу оголошувати своє рішення до проведення Євро-2012, оскільки UEFA зажадає від нього закрити всі свої логотипи і банери на час проведення єврочемпіонату.

PZU минулого року, за даними її звіту, отримала майже 5 млрд. доларів доходу і близько 800 млн. доларів чистого прибутку (за поточним курсом).

Як повідомляв УНІАН, у січні вже колишній голова правління NCS Рафал КАПЛЕР говорив, що спонсор найбільшої в Польщі футбольної арени буде оголошений до Євро-2012, а виручені за контрактом кошти дозволять покрити частину витрат на утримання об'єкту, оцінювані від 5,5 до 9 млн. доларів на рік.

Довідка УНІАН. Представники польської влади заявляли, що продаж прав почесного спонсорства стадіонів Євро-2012 дозволить частково покривати витрати на їх утримання після завершення чемпіонату, але на сьогоднішній день тільки одному місту з 4 організаторів вдалося підписати такий контракт.

У травні 2010 року найбільша енергетична компанія в Польщі Polska Grupa Energetyczna погодилася заплатити за право називати міський стадіон у Гданську PGE Arena Gdaсsk близько 10 млн. доларів до 2015 року.

За оцінками міської влади, ця сума дозволить щорічно покривати близько половини витрат на утримання об'єкту.