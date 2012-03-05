Тріумф Володимира Кличка у Дюсельдорфі

У ніч на 4 березня в німецькому Дюсельдорфі український боксер Володимир Кличко захистив титул чемпіона в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO, нокаутувавши француза Жан-Марка Мормека в четвертому раунді.

Українець весь бій домінував над суперником, який так і не зміг провести жодної небезпечної атаки. До того ж Кличко ще в другому раунді відправив суперника в нокдаун.

Українець здобув 57-у перемогу в кар`єрі, 50 з яких завершилися достроково.

"Я в захваті від 50-го нокауту у своїй кар`єрі. Я обіцяв, я зробив, - відзначив українець. – Я йшов до цього 15 років. Дорога була довга, але я тут".

Фото прес-служби братів Кличків

УНІАН