Олімпіаду-2012 відкриє королева Єлизавета

Королева Великої Британії ЄЛИЗАВЕТА II з чоловіком герцогом Единбурзьким відкриють лондонські Олімпійські ігри 27 липня на олімпійському стадіоні.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на повідомлення, розміщене на сайті Букінгемського палацу.

ЄЛИЗАВЕТА II і принц ФІЛІП також відкриватимуть Паралімпіаду 29 серпня на тому ж стадіоні, розрахованому на 80 тис. глядачів. Паралімпійські ігри королева відкриватиме вперше в історії.

У 1984 році її син принц Уельський ЧАРЛЬЗ давав старт Паралімпіаді на батьківщині події, в британському Сток-Мандевіллі. Той факт, що нинішні Ігри вперше відкриє особисто королева, говорить про високий статус, який Лондон надає паралімпійським змаганням.

"Я дуже радий, що Її Величність королева відкриє Паралімпіаду, це відображає те важливе значення, яке змагання мають не тільки для Співдружності націй, а й для всього світу", - заявив голова Міжнародного паралімпійського комітету Філіп КРЕЙВЕН.

Сама королева відкривала Олімпійські ігри одного разу, в 1976 році в канадському Монреалі. А в 1956 році від її імені цей обов`язок виконував герцог Единбурзький в Мельбурні, Австралія.

Під час попередньої Олімпіади у Великій Британії в 1948 році її також відкривав глава держави, батько королеви Георг VI на Стадіоні "Уемблі".