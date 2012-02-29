40% українців переконані, що Україна ще не готова до Євро (опитування)

Близько опитаних 40% українців переконані, що Україна ще не готова до проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив засновник компанії «Research & Branding Group» Євген КОПАТЬКО.

Згідно з результатами дослідження, при цьому понад 40% респондентів вважають, що Україна майже повністю готова до чемпіонату.

За словами Є.КОПАТЬКА, майже 60% опитаних позитивно ставляться до того, що Україна виборола право на проведення Євро-2012 на своїй території. Така ж кількість українців переконана, що Україна здатна гідно провести чемпіонат.

Також опитування засвідчило, що найбільш вагомий внесок у підготовку і проведення Євро-2012 зробили центральні органи влади і держава загалом. Такої думки дотримуються 44% респондентів. 37% опитаних назвали бізнес-структури, на третьому місці – влада приймаючих міст.

Щодо того, що під час Євро-2012 до України приїде велика кількість іноземних туристів, більшість опитаних переконані, що це матиме позитивні результати.

Однозначно негативно до цього ставляться близько 8% опитаних. «У першу чергу, це на південному сході, тому що, скоріш за все, це буде доволі серйозне випробування для інфраструктури міст, буде серйозне навантаження для місцевої влади, тому що в такому об’ємі іноземних гостей Україна ще не приймала», - пояснив Є.КОПАТЬКО.

Водночас, зауважив заступник голови Нацагентства Євро-2012 Валерій ЖАЛДАК, на сьогодні досі невідомо, яка саме кількість іноземних уболівальників приїде в Україну на Євро-2012. Ці дані УЄФА повідомить наприкінці березня.

*** Опитування проводилося 10-20 лютого. Було опитанно 2079 респондентів з усієї України.