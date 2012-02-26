Кличко-старший: облити водою Чісора насправді намагався мене

Віталій КЛИЧКО чекає від свого брата Володимира чергової перемоги у поєдинку 3 березня, хоча розуміє, що претендент на титули є непростим суперником.

Про це він заявив в ефірі програми "Великий бокс" на телеканалі «Інтер» 25 лютого, повідомили УНІАН у пресс-службі В.КЛИЧКА.

"Жан-Марк МОРМЕК - досвідчений боксер, який за свою професійну кар`єру нокаутував уже трьох українців. Але я упевнений, що Володимир, який зараз вийшов на пік своєї форми, не витратить усі 12 раундів на те, щоб оформити свою перемогу" – зазначив В.КЛИЧКО.

Він також розповів про своє ставлення до поведінки Дерека ЧІСОРИ під час їхнього поєдинку 18 лютого. «Облити водою ЧІСОРА насправді намагався мене, - сказав В.КЛИЧКО. - Але Володимир став між нами. Я не можу зрозуміти і прийняти поведінку цього боксера. Макс ШМЕЛЛІНГ, Мохамед АЛІ, Джо ФРЕЗЕР і Джордж ФОРМАН стільки сил витратили, аби довести світу, що бокс - це мистецтво. А ЧІСОРА своїми витівками намагається перетворити бокс на вуличну бійку».

Він також прокоментував інформацію щодо своїх подальших боксерських планів, вкотре спростувавши чутки про завершення спортивної кар’єри. "У мене ще лишилася одна мрія у боксі, яку дуже хочу здійснити. Я трохи забобонний, тому не буду розповідати про неї передчасно. Краще робити, а не говорити, ця мрія дуже мотивує. Тому я ще вийду на ринг», - запевнив В.КЛИЧКО.