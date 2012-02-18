«Укрзалізниця» приймає групові заявки футбольних уболівальників

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») спільно з польськими залізничниками почала приймати заявки на групові перевезення вболівальників під час чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на заступника генерального директора відомства Леоніда ЛОБОЙКА, на сьогодні польські залізниці вже одержали заявку на перевезення 1500 уболівальників зі Швеції до Києва.

«Вболівальники зі Швеції до міста Гдиня (Польща) будуть переправлені поромом, звідти наземним транспортом до міста Гданськ (Польща), а далі залізницею до міста Хелм (Польща), де пройдуть митний контроль і будуть пересаджені на українські поїзди, які прямуватимуть до столиці України», - сказав він.

Л.ЛОБОЙКО повідомив, що для шведських уболівальників буде сформовано три поїзди з можливістю збільшення їх кількості.

Також за запитом туристичної компанії Eurocult розробляється заявка на перевезення вболівальників футбольної збірної Королівства Нідерланди з Хелма до Харкова.

Нагадаємо, в Україні, крім збірної нашої країни і Швеції, на час проведення чемпіонату Європи з футболу планує поселитися команда збірної Франції.

Збірні Данії, Німеччини, Португалії, Англії, Нідерландів проводитимуть групові матчі на стадіонах України.

Також в Україні відбудуться два матчі чвертьфіналу, один півфінал і фінал Євро-2012.