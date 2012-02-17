Кличку дали ляпаса на зважуванні (фото)

Сьогодні під час процедури зважування англійський боксер Дерек ЧІСОРА ударив в обличчя українця Віталія КЛИЧКА, чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі, з яким завтра він зустрінеться на рингу.

Як передає ИТАР-ТАСС, 28-річний британець несподівано вдарив В.КЛИЧКА не кулаком, а відкритою долонею.

В.КЛИЧКО зумів стримати себе і не відповісти завтрашньому супернику. Представники команд обох боксерів кинулися між ними, прагнучи не допустити гіршого розвитку інциденту.

"Він застав мене зненацька. У ЧІСОРИ розгулялися нерви. Свою відповідь я дам йому на рингу", – сказав В.КЛИЧКО.

Сам Д.ЧІСОРА після нападу на чемпіона світу відразу ж зник і не був присутній на церемонії вибору рукавичок, що відбулася пізніше.

Бій КЛИЧКО-ЧІСОРА відбудеться в суботу ввечері на мюнхенській арені "Олімпіахалле", що вміщує 12 тис. 500 глядачів. Усі квитки на поєдинок продані.

Український боксер із 45 боїв виграв 43 зустрічі. Д.ЧІСОРА, який нижче В.КЛИЧКА на 13 сантиметрів, здобув перемогу в 15 із 17 боїв, зазначає агентство.