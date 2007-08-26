Фестиваль зірок спорту пропонує всім керівникам обласних державних адміністрацій підтримати традицію Черкащини щодо проведення відповідного фестивалю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Черкасах ініціатор спортивних ігор, заступник голови Верховної Ради V скликання Микола ТОМЕНКО.

Він нагадав, що це свято задумувалося з метою привернути увагу громадян, насамперед молоді, до українського спорту та здорового способу життя.

За словами М.ТОМЕНКА, цей фестиваль направлений на відродження в сільській місцевості захоплення спортом. “Останніми роками фізична культура і спорт фактично полишили територію села”, - наголосив він.

За словами М.ТОМЕНКА, на Черкащині в ці дні відбувається вже другий Фестиваль зірок спорту, де такі видатні спортсмени, як олімпійський чемпіон з вільної боротьби Ельбрус ТАДЕЄВ, олімпійський чемпіон з баскетболу Олександр ВОЛКОВ, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби В’ячеслав ОЛІЙНИК, чемпіонка світу з художньої гімнастики Еліна ХОЗЛУ, чемпіон світу з шахів Руслан ПОНОМАРЬОВ та інші, діляться досвідом з школярами, молоддю, прищеплюючи їм любов до спорту.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що ці чемпіони готові приїхати і в інші регіони України.

Також сьогодні в ході спортивних ігор оргкомітет Фестивалю нагородив десятку кращих сільських вчителів фізкультури цінними подарунками, “щоб таким чином дати сигнал, що ми не забуваємо про сільський спорт”.