Фізична культура і спорт фактично полишили територію села
Зірки спорту звертаються до всіх голів ОДА
Фестиваль зірок спорту пропонує всім керівникам обласних державних адміністрацій підтримати традицію Черкащини щодо проведення відповідного фестивалю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Черкасах ініціатор спортивних ігор, заступник голови Верховної Ради V скликання Микола ТОМЕНКО.
Він нагадав, що це свято задумувалося з метою привернути увагу громадян, насамперед молоді, до українського спорту та здорового способу життя.
За словами М.ТОМЕНКА, цей фестиваль направлений на відродження в сільській місцевості захоплення спортом. “Останніми роками фізична культура і спорт фактично полишили територію села”, - наголосив він.
За словами М.ТОМЕНКА, на Черкащині в ці дні відбувається вже другий Фестиваль зірок спорту, де такі видатні спортсмени, як олімпійський чемпіон з вільної боротьби Ельбрус ТАДЕЄВ, олімпійський чемпіон з баскетболу Олександр ВОЛКОВ, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби В’ячеслав ОЛІЙНИК, чемпіонка світу з художньої гімнастики Еліна ХОЗЛУ, чемпіон світу з шахів Руслан ПОНОМАРЬОВ та інші, діляться досвідом з школярами, молоддю, прищеплюючи їм любов до спорту.
М.ТОМЕНКО підкреслив, що ці чемпіони готові приїхати і в інші регіони України.
Також сьогодні в ході спортивних ігор оргкомітет Фестивалю нагородив десятку кращих сільських вчителів фізкультури цінними подарунками, “щоб таким чином дати сигнал, що ми не забуваємо про сільський спорт”.