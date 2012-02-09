Блохін збере збірну на три дні

На лютневий збір національної команди України відведено всього декілька днів. Гравці зберуться 27 числа на базі «Динамо» в Кончі-Заспі, наступного дня вилетять до Ізраїлю, де 29 лютого проведуть контрольну зустріч з місцевою збірною.

Як пояснив тренер збірної Андрій Баль газеті «Команда», викликати футболістів на триваліший термін не дозволяє регламент ФІФА. Будуть і зміни. «Швидше за все, в матчі з Ізраїлем ми не зможемо розраховувати на деяких гравців, - сказав Андрій Михайлович. - Хтоcь травмований, а дехто ще не втягнувся в тренувальний процес».

Баль не назвав прізвищ, хоча відомо, що курс реабілітації після перенесених травм продовжує захисник «Шахтаря» Дмитро Чигринський, не працює з основною групою форвард «Динамо» Андрій Шевченко, тільки почали входити в сезон партнери капітана по клубу Тарас Михалик і Олег Гусєв.

Погіршення здоров'я переніс і нападаючий Артем Мілевський. У нього була підозра на гастрит, але після консультацій з лікарем киянин вже в строю і з подвоєною енергією продовжує готуватися до чемпіонату країни, який, нагадаємо, поновиться 2 березня.

Інформаційний центр «Україна-2012»