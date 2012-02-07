Блохін увійшов до списку найкращих тренерів 21 століття
22:20, 07 лютого 2012Спорт
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Олег Блохін увійшов до рейтингу найкращих тренерів світу XXI століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).
Блохін опинився на 52 місці (24 бал). Це найкращий результат серед вихованців радянської футбольної школи.
Відзначимо також, що тренери "Шахтаря" та "Дніпра", відповідно, Мірча Луческу та Хуанде Рамос, ділять 34 сходинку (по 36 балів).
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