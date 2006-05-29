Володимир Кличко перелічив майбутніх суперників

Минулого вікенду чемпіон світу у важкій вазі за версією IBF Володимир Кличко відвідав з коротким візитом Київ і дав інтерв`ю Офіційному сайтові братів Кличків.

Владимир розповів, що після недавньої перемоги над Крісом Бьордом він вилетів до США, щоб домовитися про наступний бій. "Поки можу сказати, що я не хочу брати довгих пауз і збираюся свій наступний бій провести вже в жовтні, - сказав Кличко. - Бій я проведу в Америці і сподіваюся, що це відбудеться в Нью-Йорку на всесвітньо відомій арені Madison Square Garden. Хто ж стане моїм суперником, я поки сказати не можу. Але, поза сумнівом, це будуть боксери, які входять до п`ятірки кращих бійців світу".

Кличко-молодший зазначив, що його наступним опонентом навряд чи стане хтось з чемпіонів за іншими версіями (Хасим Рахман, Микола Валуєв і Сергій Ляхович): "Якщо реально дивитися на ту ситуацію, що склалася в суперважкому дивізіоні, організація такого поєдинку забере дуже багато часу".

За словами українського спортсмена, найбільш реальним видається його бій з американцем Келвіном Броком, але той 24 червня має провести двобій з Тимуром Ібрагимовим. "Якщо Келвін виграє, то ми продовжимо переговори про організацію поєдинку з ним", - упевнений Кличко.

У відповідь на прохання назвати всіх бійців, з якими Владимир хотів би зустрітися, він назвав їхні імена: "Хасим Рахман, Сергій Ляхович, Микола Валуєв, Джеймс Тоуні, Леймон Брюстер". Насамкінець Клічко побажав успіху російським боксерам Миколі Валуєву і Олегу Маскаєву в їхніх найближчих боях проти Оуена Бека і Хасима Рахмана відповідно.