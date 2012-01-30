Воротаря донецького «Шахтаря» дискваліфікували на два роки

Воротар футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Олександр РИБКА дискваліфікований на два роки за вживання допінгу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі клубу з посиланням на офіційний вердикт УЄФА.

У прес-службі «Шахтаря» це рішення УЄФА назвали «надзвичайно суворим вироком, що не цілком відповідає масштабам провини футболіста».

«У зв`язку з цим «Шахтар» подаватиме апеляцію у відповідні структури УЄФА», - говориться в повідомленні прес-служби.

Довідка УНІАН. У січні 2012 року в інтерв`ю газеті «Спорт-экспресс в Украине» генеральний директор «Шахтаря» Сергій ПАЛКІН повідомив, що в УЄФА 24-річного О.РИБКУ підозрюють в застосуванні допінгу. За словами С.ПАЛКІНА, «найобразливіше, що йдеться не про якийсь мудрований з медичної точки зору стимулятор, а про нешкідливий сечогінний препарат, який коштує копійки і продається в будь-якій аптеці». «Футболіст приймав його, щоб скинути вагу. Але оскільки за допомогою цих ліків можна завуалювати присутність в організмі справжнього допінгу, вони також занесені до переліку заборонених препаратів», - сказав гендиректор «Шахтаря».

Вчинок воротаря, який не узгодив прийом препарату з лікарем команди, С.ПАЛКІН назвав безвідповідальним.

О.РИБКА виступає за «Шахтар» із липня 2011 року. Гравець національної збірної України. чемпіон України і володар Кубка України 2007 року. Срібний призер чемпіонату Європи U-21 2006 року.