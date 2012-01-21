У Луганську чекають Пеле, але він про це ще не знає

Мер Луганська Сергій КРАВЧЕНКО звернеться до організаторів Євро-2012 з проханням включити до програми перебування футбольних фанатів в Україні екскурсію до Луганського музею ПЕЛЕ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, музей організував луганський прихильник таланту ПЕЛЕ Микола ХУДОБІН. Він з дитинства збирає експонати, пов'язані з бразильським футболістом.

Зараз колекція М.ХУДОБІНА нараховує понад 3 тисяч експонатів. У музеї представлено унікальні марки, рідкісні видання книг з автографом ПЕЛЕ, його футболки і навіть шматок поля, на якому виступав легендарний футболіст. Мріє колекціонер про те, щоб на офіційне відкриття музею приїхав ПЕЛЕ і сам перерізав червону стрічку.

С.КРАВЧЕНКО підтримує цю ідею. «Дуже хочеться, щоб до нашого міста приїхав легендарний ПЕЛЕ і відкрив цей музей. Якщо це вийде, то це буде величезний успіх і для міста, і для музею. Будь-якому молодому спортсмену буде приємно і цікаво прийти до музею, який відкривав сам ПЕЛЕ», - відзначив С.КРАВЧЕНКО.