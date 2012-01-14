Жадсон залишає "Шахтар"

Півзахисник ЖАДСОН переходить з футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) до бразильського «Сан-Паулу».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФК «Шахтар».

Згідно повідомлення, домовленість про перехід 28-річного футболіста досягнута між «Шахтарем» і «Сан-Паулу» 14 січня.

У донецькому клубі ЖАДСОНУ побажали успіхів в його новій команді, подякували «за роки, проведені в клубі, за забиті голи і окремо - за переможний м'яч у ворота «Вердера» у фіналі Кубка УЄФА в 2009 році».

У прес-службі додали, що у понеділок, 16 січня, на «Донбас Арені» ЖАДСОН проведе прощальну прес-конференцію.

Довідка УНІАН. ЖАДСОН виступав за «Шахтар» з січня 2005 року. Провів 272 матчі, забив 64 голи. Чемпіон України 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 років. Володар Кубка України 2008 і 2011 років. Володар Кубка УЄФА 2009 року. Гравець національної збірної Бразилії.