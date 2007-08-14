Зникли 23 учасники футбольного чемпіонату світу

Більше 20 африканських футболістів, що брали участь в чемпіонаті світу з футболу для бездомних, пропали без вісті в Данії, де проводився турнір, повідомляє АР з посиланням на місцеву поліцію.

Перші випадки зникнень африканських футболістів були зареєстровані протягом перших двох днів після закриття Кубка світу-2007 серед бездомних.

На цей момент 23 учасники африканської збірної вважаються зниклими без вісті. Представник поліції наголосив, що термін в`їзної візи всіх учасників Кубка закінчувався 5 серпня.

Всі зниклі футболісти будуть негайно арештовані і вислані на батьківщину в разі їх виявлення, проте, що поліція сумнівається в тому, що вони й досі на території країни.

Кубок світу з футболу серед бездомних проходив у Данії з 29 липня по 4 серпня. Цього року змагання проводилися вже вп`яте. Мета цього заходу - привернути увагу громадськості до проблеми бездомних.