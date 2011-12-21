Помер легендарний воротар київського «Динамо»

Сьогодні на сімдесятому році життя помер видатний футболіст, воротар київського «Динамо» Євген Васильович Рудаков. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У складі «динамівців» він сім разів вигравав чемпіонат СРСР, тричі ставав володарем Кубка СРСР, у 1971 році був визнаний кращим гравцем і кращим воротарем СРСР. У 1975 році піднімав Кубок володарів кубків УЄФА і Суперкубок УЄФА.

Останні роки Євген Васильович працював тренером у дитячо-юнацькій футбольній школі «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Прощання відбудеться 23 грудня об 11.00 у поминальному залі Байкового цвинтаря.