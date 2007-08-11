Футбольні болільники витратять на тоталізатор 10 мільярдів доларів

Авторитетна англійська букмекерська контора Ladbrokes спрогнозувала, що в новому сезоні (2007/08) футбольні болільники по всьому світу поставлять на матчі близько п`яти мільярдів фунтів стерлінгів (понад десять мільярдів доларів). Ця сума стане абсолютним рекордом за всю історію футболу, повідомляє Лента.руз посиланням на інтернет-видання readabet.com.

Прогноз Ladbrokes спирається на аналізі тенденцій активності гравців на футбольному тоталізаторі по всьому світі. Лідером щодо кількості поставлених болільниками грошей як і раніше залишиться англійська прем`єр-ліга. У цьому турнірі особливу увагу привертає протистояння "Манчестер Юнайтед" і "Челсі". Крім того, в міжсезоння-2007 багато клубів (наприклад, "Ліверпуль") зробили гучні придбання на трансферному ринку і також мають намір претендувати на чемпіонство.

Велика кількість ставок, як завжди, очікується на матчі Ліги чемпіонів, Кубка УЕФА і чемпіонатів Іспанії та Італії. Перехід півзахисника збірної Англії Девіда Бекхема з мадридського "Реала" до американського "Лос-Анджелеса Гелексі" привернув додатковий інтерес до американської ліги (MLS).

В Англії відсьогодні стартує новий сезон футбольної прем`єр-ліги. Чемпіонат-2007/08 відкриється в Сандерленді, де однойменна команда - новачок цього сезону - прийме столичний "Тоттенхем". Також у суботу буде зіграно ще шість матчів.