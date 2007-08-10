Ліга Чемпіонів: на кого ставлять букмекери

Британська букмекерська контора Williаm Hill представила свій погляд на нинішній розіграш найпрестижнішого клубного футбольного турніру.

Головним фаворитом розиграшу британці вважають іспанську Барселону. Ті, хто ризикне поставити на підопічних Франка Райкаарда, мають шанс наступної весни одержати суму у п`ять разів більше.

Конкурентами каталонців Williаm Hill бачить англійські Манчестер Юнайтед і Челсі (обидва - 13 до 2), італійський Мілан і Інтер (обидва - 9 до 1), мадридський Реал (10 до 1) і Ліверпуль (14 до 1).

Шанси Шахтаря і Динамо на перемогу в Лізі Чемпіонів оцінюються скромно - 200 до 1. Проте, вони вищі, ніж у Зальцбурга і Сараєво, які влаштувалися нижче зі співвідношенням 300 до 1 і 250 до 1 відповідно.

Шанси московського Спартака оцінюються, виходячи зі співвідношення 150 до 1, стільки ж у його суперника - шотландського Селтіка.

Корреспондент