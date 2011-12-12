УЄФА розпочав продаж квитків Євро-2012 для вболівальників 16 збірних

Сьогодні на офіційному сайті УЄФА uefa.com стартував продаж квитків на Євро-2012 для вболівальників 16 команд, які вийшли у фінальну стадію змагань.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

УЄФА нагадує, що певна кількість квитків була залишена для шанувальників 16 команд, що гратимуть у фінальному раунді. Придбати їх можна лише на підставі громадянства та/або місця проживання автора заявки. Володарів квитків визначить лотерея, тому вболівальникам не потрібно занадто поспішати із оформленням заявки. Це можна зробити до 29 лютого 2012 року, щоправда, для деяких футбольних асоціацій дата може бути іншою – в залежності від їх власних правил, наведених на відповідних квиткових порталах.

Узагалі для прихильників збірних, що беруть участь у фінальній частині, було зарезервовано 32% квитків. Кожна команда отримує 16% від загальної кількості місць на стадіоні або мінімум 6 тис. квитків на кожен свій матч групового турніру. В чвертьфіналах і півфіналах це число складає 5 тис. квитків на кожну команду. Фіналістів зможуть підтримати по 9 тис. уболівальників із кожної сторони.

Складником стратегії УЄФА з продажу квитків є програма для туроператорів, за допомогою якої фани матимуть можливість придбати тури у ліцензованих агенцій, а потім на uefa.com - квитки на матчі, під які ці тури розраховані. У кожній країні-учасниці фіналу буде максимум два оператори, котрі пропонуватимуть таку послугу. Компанія TUI Travel PLC є офіційним партнером УЄФА з питань розміщення, й у більшості країн саме вона є оператором, що має ліцензію.

Під час цієї програми, яка здійснюватиметься з 12 грудня по 1 березня, буде реалізовано до 31 тисячі квитків. Це означає, що вболівальники отримають ще 1 тис. квитків на кожну гру.

Усього на Євро-2012 буде виготовлено 1,4 мільйона квитків. Приблизно 85% із них дістануться вболівальникам за допомогою продажу на офіційному сайті УЄФА, розподілу через національні асоціації 16 учасників фінальної стадії й конкурсів, організованих спонсорами турніру. Решту квитків отримають асоціації УЄФА, чиї збірні не пробилися на чемпіонат, інші члени футбольної сім`ї, такі як конфедерації, клуби, арбітри та офіційні особи, члени урядів країн-господарок та представники міст-господарів, VIP-гості, а також володарі пакетів корпоративного прийому.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України, на сайтах ФФУ (www.ffu.org.ua) та УФІ (www.ufi.com.ua) буде розміщений спеціальний банер із прямим посиланням на Портал з продажу квитків для вболівальників на сайті www.uefa.com.

Усі вболівальники, які є громадянами України або проживають на її території, матимуть змогу залишити заявку на вищевказаному сайті починаючи з 12:00 12 грудня 2011 року до 24:00 29 лютого 2012 року.

У ФФУ звертають увагу на те, що всі заявки без винятку будуть розглянуті лише після 29 лютого 2012 року, незалежно від того, коли вони були подані. Після 15 березня 2012 року кожен вболівальник, хто своєчасно оформив заявку на сайті www.uefa.com , отримає листа на електронну пошту з інформацією щодо результатів свого запиту. У випадку, якщо результат заявки буде позитивний, з особового рахунку (кредитної картки) особи, якій пощастило, буде автоматично знято суму вартості замовлених квитків. Якщо було обрано варіант здійснення оплати за допомогою банківського переказу, на електронну пошту буде направлена повна інформація (назва банку, номер рахунку і т.д.), необхідна для здійснення платежу. Тих уболівальників, котрі не виграли право купити квитки, буде віднесено до так званого Списку очікування.

Якщо ж уболівальникові пощастило виграти право купити квитки, але з будь-яких причин він не встиг вчасно оплатити своє замовлення, його квитки автоматично потрапляють до вболівальників, які знаходяться у Списку очікування. У цьому випадку пріоритетне право на придбання квитків буде надане тим уболівальникам, які вибрали варіант оплати за допомогою кредитної картки.