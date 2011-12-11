У Росії запровадили стандарти фізичної підготовки

Президент Росії Дмитро Медведєв підписав документ про зміну закону про фізичну культуру, яким запровадив федеральні стандарти підготовки до всіх видів спорту (окрім військово-прикладних, службово-прикладних та національних), повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Кремля.



Цей законопроект був у листопаді прийнятий Держдумою і схвалений верхньою палатою російського парламенту.



Закон встановлює федеральні стандарти підготовки з кожного виду спорту, для осіб з обмеженими можливостями здоров'я вводяться спеціалізовані стандарти.



"Спортивна підготовка передбачає ряд етапів - від спортивно-оздоровчого до вищої спортивної майстерності, кожен з яких, за винятком спортивно-оздоровчого етапу, реалізується відповідно до програм спортивної підготовки", - йдеться в довідці до документа.



Закон визначає права та обов'язки осіб, які проходять спортивну підготовку, організацій, які її здійснюють, а також права загальноросійських і регіональних спортивних федерацій при здійсненні громадського контролю за дотриманням такими організаціями вимог федеральних стандартів.