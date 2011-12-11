У Росії запровадили стандарти фізичної підготовки
Медведєв підписав закон
Президент Росії Дмитро Медведєв підписав документ про зміну закону про фізичну культуру, яким запровадив федеральні стандарти підготовки до всіх видів спорту (окрім військово-прикладних, службово-прикладних та національних), повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Кремля.
Цей законопроект був у листопаді прийнятий Держдумою і схвалений верхньою палатою російського парламенту.
Закон встановлює федеральні стандарти підготовки з кожного виду спорту, для осіб з обмеженими можливостями здоров'я вводяться спеціалізовані стандарти.
"Спортивна підготовка передбачає ряд етапів - від спортивно-оздоровчого до вищої спортивної майстерності, кожен з яких, за винятком спортивно-оздоровчого етапу, реалізується відповідно до програм спортивної підготовки", - йдеться в довідці до документа.
Закон визначає права та обов'язки осіб, які проходять спортивну підготовку, організацій, які її здійснюють, а також права загальноросійських і регіональних спортивних федерацій при здійсненні громадського контролю за дотриманням такими організаціями вимог федеральних стандартів.