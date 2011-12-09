Французька збірна на Євро-2012 житиме у Донецьку

Сьогодні французька збірна з футболу повідомила УЄФА про своє остаточне рішення базуватися в одному з тренувальних центрів УЄФА Євро-2012 – домашній базі ФК «Шахтар» (Донецьк) - «Кірша».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро-2012 Україна, таке рішення французька делегація на чолі з головним тренером збірної Франції Лораном БЛАНОМ прийняла після відвідування двох тренувальних баз у Донецьку - «Кірша» і «Форест-Парк».

Тренер, який вперше відвідав «Кіршу», високо оцінив умови тренування і проживання на базі, і зауважив, що вона задовольняє найвищі європейські стандарти. За його словами, такий вибір є найдоцільнішим, адже команді не доведеться змінювати дислокацію на період своїх перших двох матчів у Донецьку.

Збірна планує найближчим часом провести додаткові переговори щодо умов свого розміщення у червні 2012 року.

Наразі українськими тренувальними центрами зацікавилися також збірна Данії та Португалії, а збірна Швеції мешкатиме у готелі «Платіум» у Конча-Заспі, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, фінальний етап 14-го чемпіонату Європи з футболу триватиме з 8 червня до 1 липня 2012 року. Матчі Євро-2012 будуть зіграні в українських містах Київ, Донецьк, Львів, Харків, а також у польських - Варшаві, Вроцлаві, Гданську і Познані.

Перший матч турніру зіграють 8 червня у Варшаві, фінальна гра відбудеться 1 липня в Києві.