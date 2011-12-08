Чемпіоном світу з армрестлінгу став українець
10:57, 08 грудня 2011Спорт
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Пушкар привіз "золото" з Казахстану
Житель Тернопільської області Андрій ПУШКАР став чемпіоном світу з армрестлінгу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні молоді та спорту, перемогу А.ПУШКАР здобув на ХХІІІ Чемпіонаті світу з армспорту, який проходив у Казахстані.
А.ПУШКАР виборов золоті медалі у змаганні на ліву та праву руки.
Довідка УНІАН. 26-річний А.ПУШКАР є вихованцем спортивного товариства «Колос», випускником Тернопільського національного економічного університету, багаторазовим чемпіоном світу, Європи та України, заслуженим майстром спорту.
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