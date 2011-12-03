Корупційний скандал у Федерації футболу Польщі відклали "на потім"

Влада Польщі до проведення Євро-2012 не планує вживати якихось "різких заходів" щодо Федерації футболу.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив прес-секретар польського уряду Павел ГРАСЬ в ефірі Польського радіо.

Він зауважив, що рішення про спеціального куратора у федерації може приймати лише суд, а не уряд.

Як сказав П.ГРАСЬ, зараз особливий період підготовки до Євро-2012, тому тому "різкі рухи небажані".

"Але думаю, що після завершення чемпіонату ситуація має якимось чином бути оздоровлена", - зауважив П.ГРАСЬ.

У свою чергу прес-секретар Міністерства спорту Павел ВІШНЄВСЬКИЙ, якого цитують польські ЗМІ, повідомив, що черговий корупційний скандал у Федерації футболу Польщі планує обговорити в Києві міністр спорту Польщі Йоанна МУХА з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ.

За його словами, наступного тижня міністр планує видати доручення про проведення перевірки у федерації.

Як відзначає телеканал TVN24, поляків обурила заява голови федерації Гжегожа ЛЯТО, який є фігурантом корупційного скандалу, що він заробляє "лише близько 15 тисяч доларів на місяць без доплат і без оподаткування".

Довідка УНІАН. 25 листопада у Польщі було оприлюднено відео- та аудіозаписи, які можуть свідчити про корупцію керівництва федерації футболу при купівлі земельної ділянки під будівництво нового офісу.

Міністр спорту Польщі Й.МУХА поінформувала про ситуацію Центральне антикорупційне бюро і прокуратуру, а також написала листа УЄФА.

У справі фігурують генсекретар федерації Здіслав КРЕНЧІНЕ та голова федерації Г.ЛЯТО.