Корупційний скандал у Федерації футболу Польщі відклали "на потім"
"Зараз різкі рухи небажані"
Влада Польщі до проведення Євро-2012 не планує вживати якихось "різких заходів" щодо Федерації футболу.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив прес-секретар польського уряду Павел ГРАСЬ в ефірі Польського радіо.
Він зауважив, що рішення про спеціального куратора у федерації може приймати лише суд, а не уряд.
Як сказав П.ГРАСЬ, зараз особливий період підготовки до Євро-2012, тому тому "різкі рухи небажані".
"Але думаю, що після завершення чемпіонату ситуація має якимось чином бути оздоровлена", - зауважив П.ГРАСЬ.
У свою чергу прес-секретар Міністерства спорту Павел ВІШНЄВСЬКИЙ, якого цитують польські ЗМІ, повідомив, що черговий корупційний скандал у Федерації футболу Польщі планує обговорити в Києві міністр спорту Польщі Йоанна МУХА з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ.
За його словами, наступного тижня міністр планує видати доручення про проведення перевірки у федерації.
Як відзначає телеканал TVN24, поляків обурила заява голови федерації Гжегожа ЛЯТО, який є фігурантом корупційного скандалу, що він заробляє "лише близько 15 тисяч доларів на місяць без доплат і без оподаткування".
Довідка УНІАН. 25 листопада у Польщі було оприлюднено відео- та аудіозаписи, які можуть свідчити про корупцію керівництва федерації футболу при купівлі земельної ділянки під будівництво нового офісу.
Міністр спорту Польщі Й.МУХА поінформувала про ситуацію Центральне антикорупційне бюро і прокуратуру, а також написала листа УЄФА.
У справі фігурують генсекретар федерації Здіслав КРЕНЧІНЕ та голова федерації Г.ЛЯТО.