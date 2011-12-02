Блохін вважає, що збірна України зможе гідно виступити на Євро-2012

Головний тренер Національної збірної України з футболу Олег БЛОХІН вважає, що команда зможе гідно виступити на Чемпіонаті Європи, який відбудеться в Україні та Польщі влітку наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, коментуючи результати жеребкування фінальної частини Євро-2012, яке відбулося сьогодні у Києві.

За словами О.БЛОХІНА, змінити щось неможливо, на чемпіонат потрапили 16 найкращих команд Європи.

«Могло бути гірше, могло бути краще. Група цілком нормальна, можна грати», - сказав головний тренер української збірної, коментуючи суперників українців по групі D (збірна Україна зіграє з командами Швеції, Франції та Англії).

На думку О.БЛОХІНА, усі 4 команди в групі можуть претендувати на вихід у чвертьфінал. «Якщо Англія і Франція вважатимуть, що вони дійсно вище нас за рейтингом, у класі, або ще в чомусь, то вони глибоко помиляються. Я думаю, і шведська збірна, і збірна України будуть гідно виглядати на Чемпіонаті Європи», - заявив О.БЛОХІН.

Він зазначив, що за результатами жеребкування не будуть вноситися зміни у запланований процес підготовки української збірної до Чемпіонату Європи. «Будемо збирати інформацію (про суперників - УНІАН)», - сказав тренер.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює слабку підтримку вболівальників збірної на іграх у Донецьку, О.БЛОХІН заявив, що це питання – не до нього, а до уболівальників.

«Якщо прийде 10 тисяч на наші ігри, то, напевно, це буде неправильно, тому що ми відстоюємо честь країни», - вважає О.БЛОХІН.

Як повідомляв УНІАН, за результатами сьогоднішнього жеребкування суперниками України в групі D у фінальній частині Чемпіонату Європи 2012 року стали команди Швеції, Франції та Англії.

Першу гру українська збірна проведе 11 червня у Києві проти збірної Швеції, а дві наступні - проти команд Франції й Англії - у Донецьку відповідно 15 і 19 червня.