Результати матчів 5-го туру групового раунду Ліги Європи (групи A-D і G-I)

06:18, 01 грудня 2011
Спорт
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 Перший ігровий день

Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахA-D і G-I
 
ГрупаA
 
Тоттенхем-ПАОК1:2

Рубін -ШемрокРоверс4:1
 
Післяп'ятиігор:ПАОК- 11очок, Рубін- 10, Тоттенхем- 7,ШемрокРоверс- 0

ГрупаB

Стандард-Ганновер2:0

Ворскла- Копенгаген1:1

Післяп'ятиігор:Стандард- 11очок, Ганновер- 8, Копенгаген- 5, Ворскла- 2
 
ГрупаC
 
Рапід -Хапоель1:3

Легія- ПСВ0:3

Післяп'ятиігор:ПСВ- 13очок,Легія- 9,Хапоель- 4, Рапід- 3

ГрупаG

Металіст -Аустрія4:1

Мальме- АЗ0:0

Післяп'яти ігор: Металіст- 13очок, АЗ- 7, Аустрія- 6, Мальме- 1

ГрупаH

Марібор -Брюгге3:4

Брага -Бірмінгем1:0

Післяп'ятиігор:Брюгге- 10очок, Брага- 10, Бірмінгем- 7,Марібор- 1

ГрупаI

Ренн- Удінезе0:0

Селтік- Атлетіко0:1

Післяп'ятиігор:Атлетіко -10 очок,Удінезе- 8, Селтік- 5,Ренн- 3

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Сьогодні грають

ГрупаD.Васлуй(5) -Лаціо(5),Спортінг(9) -Цюріх(2)

ГрупаE.СтокСіті(10) -Динамо(5),МаккабіТ-А (1) -Бешикташ(6)

ГрупаF.Зальцбург(4) -ПСЖ (7), Атлетік(10) -Слован(1)

ГрупаJ.Шальке(8) -Стяуа(5),АЕК (2) -МаккабіХайфа (6)

ГрупаK.Твенте(10) -Фулхем(7),Оденсе(3) -Вісла(3)

ГрупаL.Локомотив(9) -Штурм(3),АЕК (0) -Андерлехт(12)

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