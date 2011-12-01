Результати матчів 5-го туру групового раунду Ліги Європи (групи A-D і G-I)

Перший ігровий день

Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахA-D і G-I



ГрупаA



Тоттенхем-ПАОК1:2



Рубін -ШемрокРоверс4:1



Післяп'ятиігор:ПАОК- 11очок, Рубін- 10, Тоттенхем- 7,ШемрокРоверс- 0



ГрупаB



Стандард-Ганновер2:0



Ворскла- Копенгаген1:1



Післяп'ятиігор:Стандард- 11очок, Ганновер- 8, Копенгаген- 5, Ворскла- 2



ГрупаC



Рапід -Хапоель1:3



Легія- ПСВ0:3



Післяп'ятиігор:ПСВ- 13очок,Легія- 9,Хапоель- 4, Рапід- 3 ГрупаG



Металіст -Аустрія4:1



Мальме- АЗ0:0



Післяп'яти ігор: Металіст- 13очок, АЗ- 7, Аустрія- 6, Мальме- 1



ГрупаH



Марібор -Брюгге3:4



Брага -Бірмінгем1:0



Післяп'ятиігор:Брюгге- 10очок, Брага- 10, Бірмінгем- 7,Марібор- 1



ГрупаI



Ренн- Удінезе0:0



Селтік- Атлетіко0:1



Післяп'ятиігор:Атлетіко -10 очок,Удінезе- 8, Селтік- 5,Ренн- 3 *** Сьогодні грають



ГрупаD.Васлуй(5) -Лаціо(5),Спортінг(9) -Цюріх(2)



ГрупаE.СтокСіті(10) -Динамо(5),МаккабіТ-А (1) -Бешикташ(6)



ГрупаF.Зальцбург(4) -ПСЖ (7), Атлетік(10) -Слован(1)



ГрупаJ.Шальке(8) -Стяуа(5),АЕК (2) -МаккабіХайфа (6)



ГрупаK.Твенте(10) -Фулхем(7),Оденсе(3) -Вісла(3)



ГрупаL.Локомотив(9) -Штурм(3),АЕК (0) -Андерлехт(12)

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