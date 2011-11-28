На гравця київського «Арсеналу» скоєно напад
19:34, 28 листопада 2011Спорт
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Рабінович обіцяє преміальні за затримання
Футболіст київського "Арсеналу" Абейку Куансах доставлений у лікарню із сильним струсом мозку.
Інцидент стався у вік-енд, напередодні гри з одеським "Чорноморцем" у лівобережній частині Києва, пише прес-служба клубу.
Півзахисник разом зі своїм родичем робив покупки в одному зі столичних супермаркетів, де помітив пильну увагу двох підозрілих осіб. Потім з ними ж футболіст і його родич зустрілися на вулиці. Куансах отримав сильний удар по голові.
Стан футболіста стабільний. За фактом нападу на Абейку Куансах порушено кримінальну справу у Дарницькому райвідділі міліції міста Києва.
Президент клубу Вадим Рабінович встановив преміальні за затримання хуліганів. Сума преміальних не розголошується.
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