Результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

08:32, 27 листопада 2011
Спорт
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Київське дербі закінчилося скромно

Завершивсядругий ігровийдень 18-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу

Оболонь -Динамо0:1 (Ярмоленко19)

Кривбас- Іллічівець2:0 (Бартулович64,Еслінек74)

Волинь-Дніпро 1:2 (Фрейтас 47 - Калініч 32, 38)

Нагадаємо, що ранішезіграли...

Металург -Ворскла6:3 (Піззеллі10,64,Морозюк28,Воловик40пен., Траоре57,90 +3-Безус26,Янузі45 пен.,Оберемко74)

Металіст- Таврія2:0 (Девіч15пен., Едмар90 +2)

...асьогоднітурзавершать

13:30Олександрія(11) -Зоря (12)

16:00Карпати(15) -Шахтар(42)

17:30Арсенал(27) -Чорноморець(18)

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