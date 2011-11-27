Результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

Київське дербі закінчилося скромно

Завершивсядругий ігровийдень 18-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу



Оболонь -Динамо0:1 (Ярмоленко19)



Кривбас- Іллічівець2:0 (Бартулович64,Еслінек74) Волинь-Дніпро 1:2 (Фрейтас 47 - Калініч 32, 38)



Нагадаємо, що ранішезіграли...



Металург -Ворскла6:3 (Піззеллі10,64,Морозюк28,Воловик40пен., Траоре57,90 +3-Безус26,Янузі45 пен.,Оберемко74)



Металіст- Таврія2:0 (Девіч15пен., Едмар90 +2)



...асьогоднітурзавершать



13:30Олександрія(11) -Зоря (12)



16:00Карпати(15) -Шахтар(42)



17:30Арсенал(27) -Чорноморець(18)

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