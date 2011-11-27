Результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу
08:32, 27 листопада 2011Спорт
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Київське дербі закінчилося скромно
Завершивсядругий ігровийдень 18-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу
Оболонь -Динамо0:1 (Ярмоленко19)
Кривбас- Іллічівець2:0 (Бартулович64,Еслінек74)
Волинь-Дніпро 1:2 (Фрейтас 47 - Калініч 32, 38)
Нагадаємо, що ранішезіграли...
Металург -Ворскла6:3 (Піззеллі10,64,Морозюк28,Воловик40пен., Траоре57,90 +3-Безус26,Янузі45 пен.,Оберемко74)
Металіст- Таврія2:0 (Девіч15пен., Едмар90 +2)
...асьогоднітурзавершать
13:30Олександрія(11) -Зоря (12)
16:00Карпати(15) -Шахтар(42)
17:30Арсенал(27) -Чорноморець(18)
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