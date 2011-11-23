Поляки повернуть «орла» на форму збірної з футболу

Польська федерація футболу PZPN після двох тижнів бурхливих дискусій вирішила повернути зображення національного герба «орла» на форму збірної з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі PZPN.

Федерація повідомила, що дуже уважно стежила за думками на цю тему після презентації нової форми національної збірної.

"Врахувавши вагу та розмір проблеми, котрої набула публічна дискусія, ухвалено рішення, що національна збірна гратиме у футболках з орлом", - зазначила прес-служба PZPN у заяві, оприлюдненій у вівторок ввечері.

"У цьому питанні ми допустили помилку. Національний герб не повинен зникати з футболок національної збірної з футболу... Сьогодні можемо лише попросити вибачення за те, що до такої дискусії дійшло", - сказав глава правління PZPN Гжегож ЛЯТО.

Федерація зазначила, що компанія Nike, яка разом PZPN розробляла нову форму, підтримала це рішення.

У новій формі з "орлом" національна збірна Польщі з футболу зіграє 16 грудня під час товариського матчу з Туреччиною.

Як повідомляв УНІАН, більшість поляків були обурені тим, що на новій формі національної збірної, вигляд якої затвердили PZPN та Nike, не було зображення традиційного герба, який, за даними польських медіа, був там майже 90 років. Нову форму було презентовано 8 листопада.

Зникнення герба розкритикували Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ та глава уряду Дональд ТУСК.

PZPN спочатку пояснював заміну герба на новий логотип федерації необхідністю заробляти кошти на своє утримання, зауваживши, що він стилізований під традиційного "орла", але більш сучасний.

Крім того, представники федерації заявляли, що у світі лише 6 національних команд із 52 країн мають на своїй формі зображення державних гербів.