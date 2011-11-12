Результати стикових матчів Євро-2012

Ігри у відповідь - у вівторок

Завершився першийтурстиковихматчів міжкомандами, що зайнялидругі місцявгруповомураунді, за вихіду фіналЄвро-2012.



Туреччина -Хорватія0:3

Естонія- Ірландія0:4

Чехія -Чорногорія2:0

Боснія іГерцеговина- Португалія0:0



Матчі у відповідь -15 листопада.



До фінальноїчастини разомз країнами-господаркамиУкраїнаіПольщею вжепотрапиличиннийчемпіонІспанія,атакож переможцігруповогораунду:Німеччина,Росія,Італія,Франція,Нідерланди,Греція,Англія,Данія такраща зкоманд, що посіли другемісце -Швеція.

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