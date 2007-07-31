”Шахтар” купив півзахисника з Мексики за 20 мільйонів (фото)
09:59, 31 липня 2007Спорт
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Інформація прес-служби ФК
|Нері Альберто КАСТІЛЬО
Н.КАСТІЛЬО відіграв сім сезонів за "Олімпіакос", чотири рази ставав чемпіоном Греції і двічі - володарем Кубка країни. Усього в чемпіонаті Греції зіграв 105 матчів, забив 30 голів. У Лізі чемпіонів провів 7 матчів, забив 3 м`ячі. За національну збірну Мексики провів 10 матчів, забив 5 м`ячів.
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