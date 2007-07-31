”Шахтар” купив півзахисника з Мексики за 20 мільйонів (фото)

Сьогодні футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) підписав 5-річний контракт з мексиканським півзахисником Нері Альберто КАСТІЛЬО. Як повідомили в прес-службі "Шахтаря", сума трансферу за 23-річного футболіста грецького "Олімпіакоса" становить 20 млн. євро. Контракт набуває чинності 1 серпня 2007 року.

Н.КАСТІЛЬО відіграв сім сезонів за "Олімпіакос", чотири рази ставав чемпіоном Греції і двічі - володарем Кубка країни. Усього в чемпіонаті Греції зіграв 105 матчів, забив 30 голів. У Лізі чемпіонів провів 7 матчів, забив 3 м`ячі. За національну збірну Мексики провів 10 матчів, забив 5 м`ячів.