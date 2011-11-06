Результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу
06:39, 06 листопада 2011Спорт
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Дніпро здобув п'яту перемогу поспіль
Закінчилисячерговіматчі16-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу
Дніпро -Арсенал1:0 (Калинич71)
Волинь- Кривбас0:0
Карпати- Іллічівець3:0 (Федецький1,Кузнєцов13,69)
Металург -Чорноморець3:0 (Траоре25,Чечер37,Прийма48)
Нагадаємо,щораніше зіграли...
Зоря- Таврія0:1 (Гігіадзе27)
...а сьогодні турзавершать
14:30Олександрія(10) -Ворскла (22)
17:00Оболонь(5) -Шахтар(36)
19:30Металіст(35) -Динамо(37)
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