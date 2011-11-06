Результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Дніпро здобув п'яту перемогу поспіль

Закінчилисячерговіматчі16-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу



Дніпро -Арсенал1:0 (Калинич71)



Волинь- Кривбас0:0



Карпати- Іллічівець3:0 (Федецький1,Кузнєцов13,69)



Металург -Чорноморець3:0 (Траоре25,Чечер37,Прийма48)



Нагадаємо,щораніше зіграли...



Зоря- Таврія0:1 (Гігіадзе27)



...а сьогодні турзавершать



14:30Олександрія(10) -Ворскла (22)



17:00Оболонь(5) -Шахтар(36)



19:30Металіст(35) -Динамо(37)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter