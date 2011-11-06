Результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

06:39, 06 листопада 2011
Спорт
3227

Дніпро здобув п'яту перемогу поспіль

Закінчилисячерговіматчі16-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу

Дніпро -Арсенал1:0 (Калинич71)

Волинь- Кривбас0:0

Карпати- Іллічівець3:0 (Федецький1,Кузнєцов13,69)

Металург -Чорноморець3:0 (Траоре25,Чечер37,Прийма48)

Нагадаємо,щораніше зіграли...

Зоря- Таврія0:1 (Гігіадзе27)

...а сьогодні турзавершать

14:30Олександрія(10) -Ворскла (22)

17:00Оболонь(5) -Шахтар(36)

19:30Металіст(35) -Динамо(37)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter