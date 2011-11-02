Сьомін узяв до Стамбула Шеву й Шовковського

У середу вранці київське «Динамо» чартерним рейсом з аеропорту Бориспіль вирушило до Стамбула, де взавтра команда Юрія Сьоміна проведе матч 4-го туру групового турніру Ліги Європи проти місцевого «Бешикташа».

До Туреччини у складі «біло-блакитних» вирушили 20 футболістів. 18 із них складуть заявку на поєдинок із «Бешикташем», з якою тренерський штаб «Динамо» визначиться у день гри.

Як відзначає dynamo.kiev.ua, у майбутньому матчі не зможуть взяти участь захисники киян Тарас Михалик і Горан Попов, які травмувалися напередодні. Обидва вони залишилися в Києві. Крім того, під питанням вихід на поле голкіпера «біло-блакитних» Олександра Шовковського, який забив палець руки в недільному поєдинку чемпіонату України з «Таврією», і нападника Андрія Шевченка, який минулого тижня переніс застуду.

Таким чином, список футболістів «Динамо», які вирушили до Стамбула, виглядає таким чином.

Воротарі: Олександр Шовковський, Максим Коваль, Артем Кичак.

Захисники: Данило Сілва, Бетао, Євген Хачеріді, Айіла Юссуф, Леандро Алмейда.

Півзахисники: Огнен Вукоєвич, Олександр Алієв, Денис Гармаш, Олег Гусєв, Лукман Аруна, Мілош Нінкович, Карлос Корреа, Дуду.

Нападники: Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко, Артем Мілевський, Браун Ідейе.

Нагадаємо, що матч між «Бешикташем» і «Динамо» відбудеться в найближчий четвер. Почало зустрічі — в 20:00 по київському часу. Пряма телетрансляція — на каналі «2+2»