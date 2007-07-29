Результати матчів 3 туру Чемпіонату України з футболу

У третьому турі Чемпіонату України з футболу важко не помітити символізму. Судіть самі: матчі закінчувалися або всуху, або перемогою господарів з рахунком 3:0 (тон задав Шахтар, якому випала честь у п`ятницю відкривати бал, тобто тур). "Гармонію" порушив Дніпро, який сьогодні вдома переграв донецький Металург з рахунком 4:1, але різниця та сама – 3 м`ячі. І вже зовсім "підкачав" Металіст, який обіграв на своєму полі новачка турніру Закарпаття з мінімальним рахунком 1:0.

Результати матчів третього туру :

Шахтар - Зоря 3:0

Голи: Жадсон 22, Гладкий 34, 43

Ворскла - Таврія 0:0

Арсенал – Нафтовик -Укрнафта 3:0

Голи: Кузнєцов 6, Жоземар дос Сантос 10, Ессола 45

Карпати - Кривбас 3:0

Голи: Батіста 2, 78, Худобяк 22

Металург З - ФК Харків 0:0

Дніпро - Металург Д 4:1

Голи: Воробей 4, Шелаєв 22 (пен), Назаренко 31 (пен), 70 – Глад 88

Металіст - Закарпаття 1:0

Гол: Рикун 9

Центральний матч 3-го туру відбудеться 1 серпня в Одесі: Динамо зійдеться у двобої з Чорноморцем.