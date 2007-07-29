Бекхем приносить користь... навіть сидячи на лавці

Девід Бекхем приносить користь "Лос-Анджелес Гелаксі" навіть якщо не виходить на поле. Таку думку висловили генеральний менеджер команди Алексі Лалас і наставник клубу MLS Франк Яллоп.

Англієць відновлюється після травми щиколотки, яку він одержав ще під час відбіркового поєдинку Євро-2008 проти Естонії. За новий клуб півзахисник провів лише одне тренування 12 липня і з`явився на 16 хвилин в контрольному матчі з "Челсі". Решту часу Бекхем приділяє лікуванню, але завжди знаходиться поряд з партнерами. У поєдинку з "Чівасом" футболіст залишився на лаві запасних, але брав у грі активну участь, передає Reuters.

"Ми раді, що він прагне стати частиною колективу, - відзначив Лалас. - Було видно, що він дуже хоче, щоб його команда виграла. Зрозуміло, він бажає грати, але лікування вимагає часу. Нам потрібно, щоб він відновився на 100 відсотків".

"Чудово, що він поруч з нами, - сказав Яллоп. - Це добре позначається на настрої команди. І так - з першого дня його перебування в клубі. Атмосфера в колективі просто чудова".

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