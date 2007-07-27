Батьки і хокеїсти «Дружби-78» перекрили автотрасу Харків-Бєлгород

У ці хвилини батьки і хокеїсти команди «Дружба-78» перекривають автотрасу Харків-Бєлгород, повністю заблокувавши рух транспорту в обох напрямках цієї ділянки шляху на околиці Харкова.

Як повідомив кореспонденту УНІАН член батьківського комітету «Дружби-78» Олег ВОЛОБУЄВ, таким чином батьки і діти цього клубу протестують «проти свавілля і беззаконня, яке чиниться проти хокеїстів і тренерів «Дружби-78» у Харкові».

Він повідомив, що близько 100 батьків і дітей вже понад дві години безперервно рухаються через пішохідний перехід поблизу посту ДАІ неподалік об’їзної дороги. Правоохоронці, які прибули на місце події, здалеку спостерігають за акцією, не контактуючи з її учасниками. Пробки на цей час немає, автомобілі роблять об’їзд десь в інших місцях, сказав О.ВОЛОБУЄВ.

«Ми боремося за свої права і вимагаємо припинити те беззаконня, яке діється в нашій школі, слідчих органах, судах, у правоохоронних органах», - заявив О.ВОЛОБУЄВ. «І ми також вимагаємо негайно звільнити з-під варти тренерів команди Володимира ЄРЬОМІНА та Олега ЧЕКРИШОВА, яких незаконно засудили і відправили до слідчого ізолятора», - додав він.

О.ВОЛОБУЄВ не сказав, як довго триватиме акція протесту, лише наголосив, що «вона цілком справедлива, і ми не порушуємо закону».

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 липня було взято під варту тренера хокейного клубу «Дружба-78» В.ЄРЬОМІНА, який 23 липня повернувся зі своєю командою в Україну з міжнародного турніру «One Hockey» у Філадельфії (США). Після затримання В.ЄРЬОМІНА Київський районний суд м. Харкова ухвалив змінити йому запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під вартою.

26 липня таке ж рішення Київський рай суд ухвалив стосовно тренера О.ЧЕКРИШОВА, і зараз обидва перебувають у Харківському слідчому ізоляторі.

В.ЄРЬОМІН та О.ЧЕКРИШОВ, а також головний тренер «Дружби-78» Іван ПРАВИЛОВ (всі троє – тренери молодіжної збірної України – УНІАН) раніше були звільнені з роботи в Харківській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву (СДЮСШОР) відділення хокею з шайбою «Дружба-78». І.ПРАВИЛОВ, який також давав підписку про невиїзд, у цей час перебуває у Сполучених Штатах Америки на запрошення.

Всі троє проходять в одній кримінальній справі. Вона пов’язана з інцидентом у серпні 2006 р. у приміщенні Харківської СДЮСШОР, коли з боку керівника школи був застосований газовий пістолет під час конфлікту, що виник між тренерами, батьками, дітьми з «Дружби-78» та керівництвом школи.

11 липня ц.р. батьки вихованців «Дружби-78» оприлюднили заяву, що будуть змушені звернутися до Посольства США з проханням надати притулку своїм дітям у цій країні.

Водночас, коментуючи раніше листа, директор СДЮСШОР Сергій БРИЖА сказав кореспонденту УНІАН, що вважає цю ситуацію надуманою. За його словами, діти мають у школі всі умови для навчання, тренувань та участі у змаганнях. І те, що тренери «Дружби-78» «звільнені за порушення дисципліни та перебувають під слідством за фактами хуліганства, перебували на підписці про невиїзд, - сказав директор, - просто використовується в їхніх корисливих цілях».