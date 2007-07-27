У Києві розпочнеться екстрим-фестиваль PATOS X-FEST

15:06, 27 липня 2007
Спорт
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28 липня у Києві  на території  виставкового центру  Експо Плаза на Нивках відбудеться  екстрим-фестиваль    PATOS X-FEST. Вперше в Україні в один день на одному майданчику  пройдуть змагання та  показові виступи світових  та українських зірок  з паркуру,  маунтинборду, BMX,  маунтинбайку (МТВ), ролерскейтінгу, скелелазання; конкурс графіті.   Потрібна акредитація. Телефони: 494 34 60,  4943461.

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