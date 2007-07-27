У Києві розпочнеться екстрим-фестиваль PATOS X-FEST

28 липня у Києві на території виставкового центру Експо Плаза на Нивках відбудеться екстрим-фестиваль PATOS X-FEST. Вперше в Україні в один день на одному майданчику пройдуть змагання та показові виступи світових та українських зірок з паркуру, маунтинборду, BMX, маунтинбайку (МТВ), ролерскейтінгу, скелелазання; конкурс графіті. Потрібна акредитація. Телефони: 494 34 60, 4943461.