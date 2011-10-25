Українського легкоатлета дискваліфікували за допінг

Українського спортсмена з метання списа Дмитра КОСИНСЬКОГО дискваліфіковано на два роки за вживання допінгу. Позитивний результат дала допінг-проба, взята у спортсмена на командному чемпіонаті Європи в Стокгольмі в червні 2011 року, передає Лента.ру.

Термін дискваліфікації Д.КОСИНСЬКОГО відлічуватиметься з 19 серпня 2011 року. Про це повідомляє офіційний сайт Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Який саме заборонений препарат використовував Д.КОСИНСЬКИЙ, не уточнюється. Д.КОСИНСЬКИЙ мав брати участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, проте тепер виступити на Олімпіаді він не зможе.

На змаганнях в Стокгольмі Д.КОСИНСЬКИЙ показав результат 81,29 метри і зайняв перше місце. Після дискваліфікації українця переможцем визнано росіянина Сергія МАКАРОВА.

Крім українця, дискваліфікацію одержали марокканські бігуни Фуад Ель КААМ і Азіз ЛАБАБІ. Обох було викрито у вживанні допінгу на змаганнях у Туріні в червні 2011 року. Марокканців усунуто від спорту на шість місяців.