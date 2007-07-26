Священики УГКЦ провели змагання з волейболу, настільного тенісу і шахів

Сьогодні в Коломиї (Івано-Франківська обл.) відбувся спортивно-оздоровчий фестиваль серед духовенства Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ, присвячений 20-й річниці виходу з підпілля Української греко-католицької церкви.

Як повідомили УНІАН у Коломийсько-Чернівецькій єпархії УГКЦ, священики провели змагання з волейболу та чемпіонат з настільного тенісу і шахів.

Правлячий єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Микола СІМКАЙЛО відслужив панахиду на могилі першого єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Павла Василика, який свого часу заснував цей фестиваль.

Довідка УНІАН. УГКЦ була заборонена 1946 року на так званому Львівському соборі, організованому за вказівкою самого Сталіна. Сотні єпископів були репресовані або розстріляні, але діяльність Церкви тривала підпільно. УГКЦ вийшла з підпілля 1987 року.